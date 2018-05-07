В Свислочском районе мотоцикл съехал в кювет. Серьёзно пострадал пассажир

Новости Беларуси. 4 мая в Гродненской области произошло два ДТП с участием мотоциклов. Первое – около трёх часов ночи в Свислочском районе, а второе – днём на втором километре трассы Липнишки – Лида. В обоих случаях мотоциклы съехали в кювет. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в первом случае 21-летний житель Свислочского района вместе с 25-летним пассажиром ехал на мотоцикле «Иж Планета 5». Во время движения транспортное средство съехало в кювет.

В результате ДТП водитель получил перелом ключицы, а пассажир – перелом позвоночника и другие травмы. Отмечается, что водитель не сдавал на права. Также в 2016 году он был задержан за вождение в нетрезвом виде. Во втором случае 33-летний парень и его друзья направлялись на мотоциклах в Липнишки. Во время движения один из мотоциклов съехал в кювет.

По предположениям очевидцев, мотоциклист собирался идти на обгон и ускорился, но по встречной полосе ехал автомобиль. Водитель мотоцикла применил экстренное торможение, но не справился с управлением. Отмечается, что если бы на пострадавшем не был надет защитный костюм, то травмы могли бы быть гораздо серьёзнее.