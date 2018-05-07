Прямой эфир

В Свислочском районе мотоцикл съехал в кювет. Серьёзно пострадал пассажир

07 мая 2018 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 4 мая в Гродненской области произошло два ДТП с участием мотоциклов.  

Первое – около трёх часов ночи в Свислочском районе, а второе – днём на втором километре трассы Липнишки – Лида. В обоих случаях мотоциклы съехали в кювет.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в первом случае 21-летний житель Свислочского района вместе с 25-летним пассажиром ехал на мотоцикле «Иж Планета 5». Во время движения транспортное средство съехало в кювет.  

В Свислочском районе мотоцикл съехал в кювет. Серьёзно пострадал пассажир-1

В результате ДТП водитель получил перелом ключицы, а пассажир – перелом позвоночника и другие травмы.  

Отмечается, что водитель не сдавал на права. Также в 2016 году он был задержан за вождение в нетрезвом виде.  

Во втором случае 33-летний парень и его друзья направлялись на мотоциклах в Липнишки. Во время движения один из мотоциклов съехал в кювет.  

В Свислочском районе мотоцикл съехал в кювет. Серьёзно пострадал пассажир-4

По предположениям очевидцев, мотоциклист собирался идти на обгон и ускорился, но по встречной полосе ехал автомобиль. Водитель мотоцикла применил экстренное торможение, но не справился с управлением.  

Отмечается, что если бы на пострадавшем не был надет защитный костюм, то травмы могли бы быть гораздо серьёзнее.  

В Свислочском районе мотоцикл съехал в кювет. Серьёзно пострадал пассажир-7

Выясняются детали произошедшего.  

Весной 2018 года в Гомеле погиб инспектор ГАИ. 

Правоохранитель преследовал мотоциклиста-нарушителя – подробнее здесь.  

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске нетрезвая водитель Audi ехала забирать дочь из кинотеатра
06 мая 2018 11:50

В Минске нетрезвая водитель Audi ехала забирать дочь из кинотеатра

Превышение скорости и невнимательность: на дорогах Минской области участились случаи ДТП
06 мая 2018 11:11

Превышение скорости и невнимательность: на дорогах Минской области участились случаи ДТП

В Пинске Mercedes сбил двухлетнюю девочку на пешеходном переходе
05 мая 2018 14:00

В Пинске Mercedes сбил двухлетнюю девочку на пешеходном переходе