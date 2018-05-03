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В Минске пьяный мужчина за рулем Peugeot врезался в Honda, а затем в троллейбус

03 мая 2018 10:53
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Новости Беларуси. В Минске нетрезвый водитель Peugeot врезался в автомобиль и троллейбус.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Оксану Мехедко – старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района столицы, ДТП случилось третьего мая утром на улице Острошицкой. Водитель автомобиля Peugeot столкнулся с Honda и продолжил движение.

На перекрестке улиц Острошицкой и Гинтовта при повороте направо транспортное средство столкнулось с троллейбусом, который стоял на запрещающем сигнале светофора.

В троллейбусе находились три человека – водитель и два контролера – они и один очевидец вызвали ГАИ и не дали нарушителю скрыться.

Оказалось, что водитель Peugeot находился в нетрезвом состоянии. В его крови было обнаружено 3,4 промилле алкоголя.

В конце апреля в центре Минска троллейбус врезался в столб.

Очевидцы об аварии – здесь подробнее.

# Авария в Минске # происшествия # Оксана Мехедко # Фотофакт

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