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МВД: за сутки в Беларуси заблокировали платежи в адрес 121 реквизита мошенников

23 мая 2026 09:43
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МВД: за сутки в Беларуси заблокировали платежи в адрес 121 реквизита мошенников-0

Милиция в течение суток заблокировала платежи в адрес 121 иностранного реквизита, информирует официальный Telegram-канал МВД.

В МВД за 24 часа зарегистрировано более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. 66 преступлений совершенны посредством информационно-коммуникационных технологий.  

Сотрудники МВД инициировали блокировку 18 фишинговых интернет-сайтов; приостановили расходные операции по 78 счетам. Также правоохранители задержали двух курьеров, работавших на аферистов. В ходе этого изъято 70 000 рублей.

Злоумышленники зачастую звонят гражданам от имени должностных лиц, предлагают совершить покупку товаров в интернете, осуществляют хищение с использованием социальных сетей и при торговле на финансовых биржах.

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Фото: скриншот видео в Telegram-канале МВД Беларуси.

# Министерство внутренних дел Беларуси

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