Прямой эфир

В Молодечненском районе утонул рыбак: мужчине было 32 года

10 мая 2018 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечненском районе утонул рыбак, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его тело нашли вечером 9 мая спасатели. Погибшему – всего 32 года. При каких обстоятельствах произошло несчастье – выясняют специалисты.

В Молодечненском районе утонул рыбак: мужчине было 32 года-1

Спасатели призывают: пожалуйста, соблюдайте правила поведения на воде. Не плавайте в незнакомых местах, далеко от берега, аккуратно пересаживайтесь из лодки в лодку. Находясь на водоеме не употребляйте алкоголь. Это всегда фактор смертельного риска.

В Молодечненском районе утонул рыбак: мужчине было 32 года-4

# Утопления # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Обнаружили ружье, стреляную гильзу и тушу благородного оленя»: двоих мужчин задержали за браконьерство в Беловежской пуще
10 мая 2018 14:42

«Обнаружили ружье, стреляную гильзу и тушу благородного оленя»: двоих мужчин задержали за браконьерство в Беловежской пуще

В Червенском районе бесправник на Citroen врезался в дом и погиб
10 мая 2018 12:29

В Червенском районе бесправник на Citroen врезался в дом и погиб

В Гомеле мужчина вышел из колонии и на следующий день угнал Peugeot
10 мая 2018 11:54

В Гомеле мужчина вышел из колонии и на следующий день угнал Peugeot