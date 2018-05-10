В Молодечненском районе утонул рыбак: мужчине было 32 года

Новости Беларуси. В Молодечненском районе утонул рыбак, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его тело нашли вечером 9 мая спасатели. Погибшему – всего 32 года. При каких обстоятельствах произошло несчастье – выясняют специалисты.

Спасатели призывают: пожалуйста, соблюдайте правила поведения на воде. Не плавайте в незнакомых местах, далеко от берега, аккуратно пересаживайтесь из лодки в лодку. Находясь на водоеме не употребляйте алкоголь. Это всегда фактор смертельного риска.