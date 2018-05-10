В Минске задержали 51-летнего мужчину, который выращивал марихуану возле частного дома

Новости Беларуси. Крупную партию наркотиков изъяли столичные правоохранители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупную партию наркотиков изъяли столичные правоохранители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Совместно с бойцами ОМОНа был задержан 51-летний минчанин, который выращивал марихуану во дворе частного дома в Минском районе. Сотрудники изъяли 17 мешков с высушенным растением. А это – более 100 килограммов.
Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время в отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь за незаконный оборот наркотиков.
Известно, что задержанный ранее к ответственности не привлекался. Сейчас ему может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.