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В Слуцке автомобиль сбил мужчину, который шёл по проезжей части без фликера

26 сентября 2018 21:35
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Новости Беларуси. 58-летний житель Слуцка шел в темное время по проезжей части без фликера – его сбил автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадавший с травмами госпитализирован.

В Слуцке автомобиль сбил мужчину, который шёл по проезжей части без фликера-1

Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости обозначать себя светоотражательные элементами, особенно осенью и зимой, когда темнеет быстрее.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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