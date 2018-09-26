В Слуцке автомобиль сбил мужчину, который шёл по проезжей части без фликера

Новости Беларуси. 58-летний житель Слуцка шел в темное время по проезжей части без фликера – его сбил автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадавший с травмами госпитализирован.
Новости Беларуси. 58-летний житель Слуцка шел в темное время по проезжей части без фликера – его сбил автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадавший с травмами госпитализирован.
Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости обозначать себя светоотражательные элементами, особенно осенью и зимой, когда темнеет быстрее.