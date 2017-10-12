Осужденный Владислав Казакевич напал на контролеров шкловской колонии

Новости Беларуси. Утром 12 октября осужденный Владислав Казакевич, который в октябре 2016 года напал на посетителей торгового центра, попытался совершить нападение на контролеров в Шкловской колонии.
По информации МВД, Казакевич отбывает наказание в ИК-17 в Шклове. При выводе Казакевича на прогулку, во время досмотра сработал метеллодетектор в области левого рукава.
Молодому человеку предложили сдать запрещенный предмет, но он достал из рукава нож, который сделал сам, и попытался напасть на сотрудника колонии.
Казакевич был обезоружен благодаря грамотным действиям войскового наряда.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
В МВД прокомментировали инцидент (здесь подробнее).
Напомним, что 8 октября 2016 года молодой человек напал на посетителей торгового центра. В марте 2017 года суд признал Казакевича виновным в убийстве сотрудницы торгового центра, покушении на убийство и злостном хулиганстве.
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Молодой человек был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Во время одного из заседаний Казакевич говорил: «Не раскаиваюсь, вину признаю».
В июне 2017 года Верховный суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.
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