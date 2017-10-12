Осужденный Владислав Казакевич напал на контролеров шкловской колонии

Новости Беларуси. Утром 12 октября осужденный Владислав Казакевич, который в октябре 2016 года напал на посетителей торгового центра, попытался совершить нападение на контролеров в Шкловской колонии.

По информации МВД, Казакевич отбывает наказание в ИК-17 в Шклове. При выводе Казакевича на прогулку, во время досмотра сработал метеллодетектор в области левого рукава.

Молодому человеку предложили сдать запрещенный предмет, но он достал из рукава нож, который сделал сам, и попытался напасть на сотрудника колонии.

Казакевич был обезоружен благодаря грамотным действиям войскового наряда.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.