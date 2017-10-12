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Осужденный Владислав Казакевич напал на контролеров шкловской колонии

12 октября 2017 13:14
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Новости Беларуси. Утром 12 октября осужденный Владислав Казакевич, который в октябре 2016 года напал на посетителей торгового центра, попытался совершить нападение на контролеров в Шкловской колонии.

По информации МВД, Казакевич отбывает наказание в ИК-17 в Шклове. При выводе Казакевича на прогулку, во время досмотра сработал метеллодетектор в области левого рукава.

Молодому человеку предложили сдать запрещенный предмет, но он достал из рукава нож, который сделал сам, и попытался напасть на сотрудника колонии.

Казакевич был обезоружен благодаря грамотным действиям войскового наряда.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

В МВД прокомментировали инцидент (здесь подробнее).

Осужденный Владислав Казакевич напал на контролеров шкловской колонии-1

Напомним, что 8 октября 2016 года молодой человек напал на посетителей торгового центра. В марте 2017 года суд признал Казакевича виновным в убийстве сотрудницы торгового центра, покушении на убийство и злостном хулиганстве.

Убивая, слушал музыку для удовольствия: что говорил на суде обвиняемый по делу о резне бензопилой в Минске (подробнее здесь). 

Молодой человек был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Во время одного из заседаний Казакевич говорил«Не раскаиваюсь, вину признаю»

В июне 2017 года Верховный суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.

Очевидцы резни в ТЦ «Европа»: «Кричали «Девушку зарубили!»здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Владислав Казакевич

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