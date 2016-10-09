«Хотел порубить людей»: в Следственном комитете Беларуси озвучили подробности нападения в ТЦ «Европа»

Новости Беларуси. Следственный комитет озвучил подробности жестокого убийства в столичном торговом центре. На допросе подозреваемый признался, что хотел порубить людей. Он сообщил, что готовился к преступлению недолго, закупив орудия убийств примерно за три часа до нападения.

Молодой человек, студент одного из столичных вузов, накануне ворвался с бензопилой в торговый центр и начал расправу с посетителями. Одна из женщин стала жертвой преступника. Он нанес ей несовместимые с жизнью травмы. Затем убийца достал из чехла топор и продолжил путь по торговому центру, нанося удары прохожим. В результате нападений пострадали еще две женщины.

В настоящее время следственные органы продолжают изучать обстоятельства происшествия. Расследование убийства взял под личный контроль председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

С учетом тех данных, которые мы получили, изучая личность подозреваемого, его поведение в момент совершения преступления, его поведение в ходе производства с ним следственных действий, его психическое состояние в настоящий момент вызывает обоснованное сомнение в состоятельности у следствия. В настоящий момент в отношении подозреваемого назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. И окончательный вывод по его психическому состоянию будет сделан по результатам ее проведения. Мотивы? Его раздражало все. Раздражало большое скопление людей, злость на самого себя. Таким образом он эту злость решил выместить. Как он говорит, пойти и порубить людей.

Тем временем медики продолжают обследование женщины, выжившей после нападения в торговом центре «Европа». Состояние пострадавшей врачи оценивают как средней тяжести. Сейчас она находится в отделении реанимации.

По словам врачей, у нее острый период физической и психологической травмы, но жизни женщины ничего не угрожает. В больнице пациентке сделали перевязку: она была ранена в верхнюю часть туловища. Сейчас ей оказывают необходимую психологическую помощь.

Александр Есепкин, врач-хирург, заведующий отделением экстренной хирургии десятой городской клинической больницы Минска:

По повреждениям мы можем ее хоть сегодня перевести в отделение. Этого достаточно будет – наблюдения дежурного персонала, врачей, специалистов в отделении. А что касается психологической помощи, то нужно будет пока подержать в реанимации. Физически ничего сейчас ей не угрожает, ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

К этому времени допрошены все свидетели преступления, кто находился в торговом центре. Однако очевидцев может быть больше.

В целях установления всех обстоятельств происшествия Следственный комитет обращается ко всем, кто владеет важной информацией, с просьбой связаться со следствием по телефону (8017) 389-50-02.