Убивая, слушал музыку для удовольствия: что говорил на суде обвиняемый по делу о резне бензопилой в Минске

Новости Беларуси. Обвиняемый в убийстве женщины в минском торговом центре полностью признал свою вину. В качестве орудий Владислав Казакевич использовал бензопилу и топор. 20 февраля прошло первое заседание по резонансному уголовному делу. Бывшему студенту одного из столичных ВУЗов предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Впрочем, самого Казакевича, судя по его поведению, собственная судьба не очень волнует. Во время заседания выяснилось, что молодой человек дважды пытался совершить суицид несколько лет назад, а также увлекается фильмами о маньяках и видео казней, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Редкий судебный процесс собирает такую армию журналистов. В зале заседаний аншлаг. И каждый старается поймать в объектив тот самый взгляд. Человека, признавшего вину в нападении на женщин с бензопилой и топором. 18-летнего парня, которому, судя по тому же взгляду, абсолютно все равно.

Александр Александронец, муж погибшей:

Я посмотрел ему в глаза – никакого сожаления, зверский взгляд.

Увидеть в глазах Владислава Казакевича хоть намек на сожаление пытается и мама погибшей Елены. Родственники женщины, впрочем, как и остальные пострадавшие, заявили иски о компенсации морального и материального вреда. Речь – о сотнях тысяч рублей. Правда, обвиняемого такой расклад не устраивает. Молодой человек выразил готовность в лучшем случае оплатить похороны.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Вы раскаиваетесь?

Владислав Казакевич:

Нет, отвалите!

Ольга Петрашевская:

Однако в этой толпе не было тех, кому журналисты хотели бы задать, пожалуй, львиную долю вопросов – родителей обвиняемого. Они в эту дверь как вошли, так и вышли. Отец проходит по делу свидетелем, поэтому не может ни присутствовать на заседании суда, ни ответить хоть что-то семье погибшей минчанки.

Наталья Ашна, сестра погибшей:

К нам обращался отец, но это было за два дня до суда. Мне кажется, что это не угрызения совести или сострадание. Так выгоднее было. Такое жестокое убийство должно быть справедливо наказано. Мы очень надеемся…

Трагедия произошла в октябре 2016-го. Парень с заведенной бензопилой зашел в торговый центр и начал страшную резню. Елену – ей было 43 – сначала ударил ревущим инструментом, а после, когда тот заглох, добивал топором. Убив одного человека, не остановился. Ранил еще двух женщин, был задержан. И только тогда, на следствии, стало известно: обвиняемый еще до резонансной трагедии планировал массовое убийство в ВУЗе, котором учился. Принес туда бензопилу и даже переоделся, чтобы напасть на студентов. Но сам повредил агрегат и не смог осуществить задуманное зверство. И, кстати, сегодня учащиеся из того же университета – здесь, на заседании. Но не в качестве свидетелей.

Будущим юристам профессионально повезло попасть на суд с такими важными нюансами. Максимальным наказанием для Владислава Казакевича по совокупности преступлений могла быть и высшая мера. Но! На момент совершения преступления он не был совершеннолетним. Поэтому край приговора на сегодня – 15 лет лишения свободы.

Александр Александронец:

Я уверен, что суд вынесет справедливое решение. Максимальный срок, возможный по этому делу. Вообще за такие вещи… Время лечит, но боль не уходит.

Рядом с Александром – их с Еленой дочь. Ей 21, она инвалид по слуху, и мама была для нее лучшим другом. Алеся даже попросила освободить ее от дальнейшего участия в процессе, потому что слишком тяжело. Слышать, как человек, признавший вину в убийстве ее мамы, говорит, что сделал это «ради прикола и забавы».

Юлия Недашковская, преподаватель жестового языка специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха № 13 Минска:

Это был огромный шок для нее, потому что мама была для нее всем.

После страшной трагедии многие говорили и о бреши в системе охраны торгового центра. Случилась беда, прошло почти полгода. Мы проверили, пошел ли жуткий урок на пользу.

София Кондрашова, продавец-консультант:

Сидим у двери, заходят неадекватные люди, пока мы позвоним – сами говорят, что должны пройти до конца коридора – это 20 минут. А он находился здесь 12 минут и успел убить.

А если бы успел совершить все, что задумал – еще бы и захватил заложников. Об этом Владислав Казакевич сегодня рассказывал в суде. А еще о том, как во время резни включил в наушниках музыку «для удовольствия». И о сожалениях – дескать, слишком мало убил. Когда будет вынесен приговор – пока сказать сложно. Мы насчитали больше десятка томов уголовного дела. Но обвиняемого даже исход, влияющий на его судьбу, похоже, не очень волнует. На вопрос, собирается ли он продолжить убивать, выйдя на свободу, Владислав Казакевич ответил: Да!