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Владислав Казакевич, напавший на посетителей ТЦ «Европа», приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима

03 марта 2017 10:37
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Новости Беларуси. 15 лишения свободы. 3 марта в суде Московского района Минска вынесли приговор Владиславу Казакевичу, который напал на посетителей столичного торгового центра с топором и бензопилой. На момент совершения преступления подсудимому было 17 лет, он приговорен к максимальному для несовершеннолетнего сроку. Отбывать наказание Казакевич будет в колонии общего режима.

Кроме того, он должен возместить моральный вред потерпевшим. Общая сумма компенсации составляет около 220 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Александронец, потерпевший:
На сегодняшний день я считаю приговор суда справедливым, объективным и по закону правильным. А по поводу мало или много, конечно, за такие преступления наказывать людей стоит гораздо серьезнее.

Олег Буйленков, государственный обвинитель:
В итоге получилось то, что предлагалось высокому суду – мера и вид наказания по всем составам преступления. И по всем составам преступления была определена мера и вид наказания, соответствующие предложенным в полном объеме. Сомнений в виновности и в том, что данное лицо подлежит именно такой ответственности, не было.

Трагедия произошла 8 октября 2016 года. В качестве орудий расправы несовершеннолетний выбрал бензопилу и топор. Трагедия произошла в одном из торговых центров Минска. В результате его действий погибла 43-летняя продавец. Еще две женщины пострадали. Вину Казакевич признал полностью, однако в содеянном не раскаялся.

# происшествия # Нападение

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