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Мотоцикл и легковушка столкнулись на проспекте в Минске: пострадал байкер

19 мая 2019 15:57
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Новости Беларуси. На проспекте в Минске столкнулись мотоцикл и легковушка.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 19 мая днем. За рулем автомобиля Skoda находилась 24-летняя водитель. Она ехала по пр. Дзержинского со стороны ул. Голубева в направлении пр. Любимова. Водитель при осуществлении разворота не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki.  

Мотоцикл и легковушка столкнулись на проспекте в Минске: пострадал байкер-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате ДТП 24-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.  

По факту аварии проводится проверка.  

На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску.  

Несколько дней назад автобус протаранил две легковушки на выезде из Минска (читать далее).  

# Авария в Минске # происшествия

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