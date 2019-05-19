Мотоцикл и легковушка столкнулись на проспекте в Минске: пострадал байкер

Новости Беларуси. На проспекте в Минске столкнулись мотоцикл и легковушка.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 19 мая днем. За рулем автомобиля Skoda находилась 24-летняя водитель. Она ехала по пр. Дзержинского со стороны ул. Голубева в направлении пр. Любимова. Водитель при осуществлении разворота не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki.