Мотоцикл и легковушка столкнулись на проспекте в Минске: пострадал байкер

Новости Беларуси. На проспекте в Минске столкнулись мотоцикл и легковушка.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 19 мая днем. За рулем автомобиля Skoda находилась 24-летняя водитель. Она ехала по пр. Дзержинского со стороны ул. Голубева в направлении пр. Любимова. Водитель при осуществлении разворота не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате ДТП 24-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
По факту аварии проводится проверка.
На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску.
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