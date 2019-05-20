В Могилёве мужчина высмеял блюда женщины и пообещал её убить

Новости Беларуси. 11 мая в Могилёве мужчина оскорбил блюда понравившейся ему женщины, а затем угрожал её убить.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, за помощью к правоохранителям обратилась 45-летняя местная жительница. Звонившая утверждала, что пришедший в гости знакомый душил её, а затем наклонил в оконный проём, угрожая убить.

Прибывшие на вызов сотрудники милиции обнаружили ранее судимого 38-летнего могилёвчанина, который был пьян. Выяснилось, что гражданин долгое время ухаживал за женщиной, а теперь пришёл к ней в гости.

Могилёвчане решили вместе выпить, но после употребления алкоголя спокойный мужчина начал проявлять агрессию. В определённый момент он посмеялся над приготовленной едой, а хозяйка квартиры заступилась за свои блюда.

Гражданину возражения не понравились, поэтому он схватил потерпевшую за горло и высунул в окно, обещая убить. Ощутив желание покурить, мужчина отпустил женщину и вышел. В это время испуганная гражданка позвонила милиционерам.

Могилёвчанин задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.

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