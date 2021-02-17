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Минчанин избил в автобусе пассажира за одежду с госсимволикой. Расследование уголовного дела завершено

17 февраля 2021 11:44
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Новости Беларуси. Подробности расследования уголовного дела. В ноябре 2020 года минчанин избил в автобусе другого пассажира за одежду с госсимволикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанин избил в автобусе пассажира за одежду с госсимволикой. Расследование уголовного дела завершено-1

49-летний мужчина спокойно ехал в транспорте, пока на него не посыпался поток оскорблений. Дальше – хуже. Потерпевший получил несколько ударов ногами. Чтобы не продолжать конфликт, мужчина решил выйти на ближайшей остановке, но зачинщик драки последовал за ним и повалил на землю.  

Минчанин избил в автобусе пассажира за одежду с госсимволикой. Расследование уголовного дела завершено-4

Проходивший мимо офицер внутренних войск задержал нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый и неработающий 33-летний минчанин. К тому же он был пьян. Позже задержанный пояснил, что ему не понравился человек в куртке с госсимволикой.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

# Следственный Комитет # происшествия # Фотофакт

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