Минчанин избил в автобусе пассажира за одежду с госсимволикой. Расследование уголовного дела завершено

Новости Беларуси. Подробности расследования уголовного дела. В ноябре 2020 года минчанин избил в автобусе другого пассажира за одежду с госсимволикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

49-летний мужчина спокойно ехал в транспорте, пока на него не посыпался поток оскорблений. Дальше – хуже. Потерпевший получил несколько ударов ногами. Чтобы не продолжать конфликт, мужчина решил выйти на ближайшей остановке, но зачинщик драки последовал за ним и повалил на землю.