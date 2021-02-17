В МВД прокомментировали обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ

Новости Беларуси. Крупная сумма денег, предположительно, наркотики и пистолет. Это лишь часть изъятого во время обыска организации, которая себя позиционирует как правозащитная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в 2003 году ее лишили госрегистрации в связи с нарушением законодательства. Также результаты оперативно-разыскных мероприятий привели к целой группе лиц и структур, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси.