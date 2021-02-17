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В МВД прокомментировали обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ

17 февраля 2021 17:25
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Новости Беларуси. Крупная сумма денег, предположительно, наркотики и пистолет. Это лишь часть изъятого во время обыска организации, которая себя позиционирует как правозащитная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД прокомментировали обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ-1

Еще в 2003 году ее лишили госрегистрации в связи с нарушением законодательства. Также результаты оперативно-разыскных мероприятий привели к целой группе лиц и структур, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси.

В МВД прокомментировали обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ-4

Всего в поле зрения правоохранителей попали порядка 90 адресов. Изъятые предметы и вещи направлены в Следственный комитет. Теперь там предстоит выяснить, кому и зачем были нужны документы на получение иностранных грантов, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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