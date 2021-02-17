Тонны пива и сотни литров самогона. Под Молодечно обнаружили подпольный цех

Новости Беларуси. Подпольный цех в Молодечненском районе – ликвидировали 210 литров самогона и более 3 тонн пива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мини-завод сотрудники милиции обнаружили в деревне Вязовец.

29-летний местный житель разместил производство в хозяйственной постройке на приусадебном участке. Ранее мужчина привлекался к ответственности за изготовление и хранение самогона. По результатам экспертизы в отношении нарушителя будет принято решение о наказании. Помимо конфискации продукции и самогонного аппарата, предусмотрен штраф до 3,5 тысяч рублей.