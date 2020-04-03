Орудовал в лесу полгода. Житель Гродно незаконно вырубил деревья почти на 70 тысяч рублей

Новости Беларуси. Беспрецедентный случай в Гродненском лесхозе. Житель областного центра незаконно вырубил деревья почти на 70 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники леса говорят: такого ущерба природе у них еще никто не причинял.

32-летний мужчина выбирал труднопроходимые лесные места Индурского лесничества, где наладил рубку. В помощь привлекал местных жителей, многие из которых даже не знали, что орудуют в лесу незаконно. Подозреваемый распределял между ними обязанности и лично принимал решение, какие деревья необходимо рубить. Незаконный бизнес продолжался почти полгода, пока мужчина не попался с поличным.

Сергей Шпорко, начальник отдела лесного хозяйства Гродненского лесхоза: Работниками лесхоза был остановлен грузовой автомобиль, который перевозил дрова породы береза и дуб в количестве примерно 5 метров кубических. Рядом с местом остановки этого водителя была выявлена большая незаконная рубка деревьев породы береза, дуб, сосна.

Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

Следователями с использованием квадрокоптера осмотрены места незаконной рубки, допрошен обвиняемый, свидетели, с их участием произведены проверки показаний на месте и очные ставки, назначен ряд необходимых исследований.

В настоящее время следователями устанавливаются лица, которые приобретали без документов у обвиняемого дрова.

Подозреваемый сейчас заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. За незаконную рубку и вред окружающей среде в особо крупном размере ему может грозить до 6 лет лишения свободы.