Предлагают купить товар или снять порчу. В Беларуси участились кражи в квартирах пенсионеров

Новости Беларуси. Всплеск преступлений, связанных с обманом населения, отмечают в главном управлении уголовного розыска МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снятие порчи и продажа дешевых товаров под видом дорогих – основные уловки, на которые попадаются жертвы. Например, накануне в Барановичах 60-летняя пенсионерка впустила в квартиру двух женщин под предлогом выпить воды.

В беседе подозреваемые узнали о проблемах со здоровьем женщины и предложили ей провести ритуал. В результате хозяйку уговорили отдать им имущество – золотую цепочку с кулоном якобы для использования в церковном богослужении. После обращения пенсионерки в милицию мошенниц задержали по горячим следам. Они успели сбыть ювелирное украшение, остальное похищенное было изъято.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Следователи уже дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемые ранее также привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Мы обращаемся к родственникам, соседям и знакомым пожилых людей с просьбой предупредить их быть бдительными и незамедлительно обращаться в милицию. Запомните, самое главное правило – никогда и ни под каким предлогам не открывайте дверь, ни в коем случае не впускайте в дом незнакомых людей.