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Организатору теракта в Бостоне грозит смертная казнь или пожизненное заключение

23 апреля 2013 09:34
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Новости США. Смертная казнь или пожизненное заключение. Джохару Царнаеву официально предъявили обвинение в применении оружия массового поражения во время международного марафона в Бостоне 15 апреля. Первое заседание по делу назначено на 30 мая.

По версии следствия, выходец из Северного Кавказа Джохар Царнаев вместе со старшим братом Тамерланом изготовил самодельные бомбы, которые взорвались в толпе зрителей. Тогда три человека погибли, около 180 были ранены. При задержании Царнаева старший был убит, младший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Жители Бостона продолжают нести цветы к месту трагедии. Память тех, кого не стало ровно неделю назад, почтили минутой молчания и колокольным звоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвновлено 23 апреля в 13.30

Подозреваемый в терактах в Бостоне Джохар Царнаев заговорил. Его первое «Нет» прозвучало в ответ на вопрос «способен ли он самостоятельно оплатить услуги адвоката». Остальное время он отвечал следователям кивком головы.

Стали известны детали допросов: идейным вдохновителем и главным организатором теракта Царнаев младший назвал своего старшего брата Тамерлана, убитого в перестрелке с полицией.

Сам допрашиваемый сейчас находится в больнице. Ему уже предъявили обвинения в применении оружия массового поражения. По версии следствия, выходец из Северного Кавказа изготовил самодельные бомбы, которые взорвались в толпе зрителей.

# происшествия # Терроризм # Теракт в США

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