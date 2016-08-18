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Теракт в Турции: 3 человека погибли, более 70 ранены

18 августа 2016 09:26
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Новости Турции. К событиям в мире. Теракт в Турции унес жизни троих человек, среди них ребенок. Взрыв прогремел около 5 утра по местному времени недалеко от границы с Ираном. Свыше семидесяти раненых доставлены в местные больницы.

По уточненным данным объектом атаки был полицейский участок.

Бомба находилась в припаркованной через дорогу машине. Место взрыва сейчас оцепила полиция. Кто виноват пока установить не удалось. Однако правоохранители уверены, что за взрывом стоит рабочая партия курдистана. Группировка уже неоднократно совершала нападения на полицейские участки в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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