В Белгороде 32-летний мужчина открыл огонь в оружейном магазине и на улице. 6 человек, в том числе 2 школьницы, погибли

Новости России. В российском Белгороде скорбят по погибшим при расстреле в самом центре города. Накануне 32-летний бандит среди бела дня открыл огонь сначала в оружейном магазине, затем – на улице. Пять человек погибли на месте, в том числе две школьницы, еще одна девушка позднее скончалась в реанимации.

Личность стрелявшего установлена. Это неоднократно судимый Сергей Помазун, который лишь в 2012 году освободился из колонии.

Поиски его продолжаются. За информацию об убийце объявили награду. Разыскивают преступника не только в России, но и в приграничных областях Украины. При этом правоохранители призывают к осторожности: преступник вооружен и очень опасен.

На место кровавой трагедии люди приносят цветы, зажигают свечи. В городе объявлен двухдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 23 апреля в 13.30

В школах Белгорода усилены меры безопасности. На усиленный режим несения службы перевели и охранников государственных учреждений. Поиски вооруженного убийцы продолжаются уже почти сутки.