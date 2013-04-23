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В Канаде задержаны представители «Аль-Каиды», планировавшие взорвать пассажирский поезд

23 апреля 2013 06:29
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Новости Канады. Полиция Канады предотвратила крупный теракт. В Монреале и Торонто арестованы двое подозреваемых. По данным следствия, они планировали взорвать один из пассажирских поездов. Взлететь на воздух состав с людьми должен был в районе Торонто.

Известно, что задержанные связаны с террористической группировкой «Аль-Каида» и не являются гражданами Канады. Наблюдение за предполагаемыми террористами велось около года. 23 апреля они предстанут перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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