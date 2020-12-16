Прямой эфир

Вынесли шоколад на 700 рублей. Двое мужчин в Минске обокрали магазин

16 декабря 2020 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Двое минчан украли из столичного магазина плитки шоколада на 700 рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кражу совершили два приятеля – мужчины 36 и 46 лет.

Вынесли шоколад на 700 рублей. Двое мужчин в Минске обокрали магазин-1

В магазине они положили в пакет более десятка упаковок шоколада, а затем отправились на один из столичных рынков, чтобы продать украденное. Все это время они передвигались на такси, а в конце поездки, не расплатившись, скрылись в неизвестном направлении.

Вынесли шоколад на 700 рублей. Двое мужчин в Минске обокрали магазин-4

Действиям мужчин дается правовая оценка. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

# Кража # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске Opel сбил 10-летнего ребёнка. Водитель скрылся с места ДТП
16 декабря 2020 16:31

В Минске Opel сбил 10-летнего ребёнка. Водитель скрылся с места ДТП

Протопили печь и легли спать. В Любанском районе ночью случился пожар
16 декабря 2020 14:02

Протопили печь и легли спать. В Любанском районе ночью случился пожар

В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено
16 декабря 2020 10:34

В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено