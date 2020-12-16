Вынесли шоколад на 700 рублей. Двое мужчин в Минске обокрали магазин

Новости Беларуси. Двое минчан украли из столичного магазина плитки шоколада на 700 рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кражу совершили два приятеля – мужчины 36 и 46 лет.

В магазине они положили в пакет более десятка упаковок шоколада, а затем отправились на один из столичных рынков, чтобы продать украденное. Все это время они передвигались на такси, а в конце поездки, не расплатившись, скрылись в неизвестном направлении.