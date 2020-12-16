Протопили печь и легли спать. В Любанском районе ночью случился пожар

Новости Беларуси. В Любанском районе пожарный извещатель спас 92-летнюю женщину и ее дочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар случился в жилом доме в деревне Яминск. Вечером 15 декабря хозяйка протопила печь, после чего с дочерью легли спать. Ночью загорелись постельные принадлежности и обшивка потолка.