Протопили печь и легли спать. В Любанском районе ночью случился пожар

Новости Беларуси. В Любанском районе пожарный извещатель спас 92-летнюю женщину и ее дочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Любанском районе пожарный извещатель спас 92-летнюю женщину и ее дочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пожар случился в жилом доме в деревне Яминск. Вечером 15 декабря хозяйка протопила печь, после чего с дочерью легли спать. Ночью загорелись постельные принадлежности и обшивка потолка.
Из-за дыма сработал автономный пожарный извещатель, сигнал которого и разбудил женщин. Они сами потушили огонь и покинули дом.
Причина возгорания выясняется. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печи.