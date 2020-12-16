Прямой эфир

Протопили печь и легли спать. В Любанском районе ночью случился пожар

16 декабря 2020 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Любанском районе пожарный извещатель спас 92-летнюю женщину и ее дочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Протопили печь и легли спать. В Любанском районе ночью случился пожар-1

Пожар случился в жилом доме в деревне Яминск. Вечером 15 декабря хозяйка протопила печь, после чего с дочерью легли спать. Ночью загорелись постельные принадлежности и обшивка потолка.

Протопили печь и легли спать. В Любанском районе ночью случился пожар-4

Из-за дыма сработал автономный пожарный извещатель, сигнал которого и разбудил женщин. Они сами потушили огонь и покинули дом.

Причина возгорания выясняется. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печи.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено
16 декабря 2020 10:34

В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено

Авария на Орловской: почему два часа не ходили троллейбусы?
15 декабря 2020 21:51

Авария на Орловской: почему два часа не ходили троллейбусы?

Вышел на светофоре и разбил лобовое стекло. В Минске задержали пассажира такси
15 декабря 2020 21:16

Вышел на светофоре и разбил лобовое стекло. В Минске задержали пассажира такси