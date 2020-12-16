В Минске Opel сбил 10-летнего ребёнка. Водитель скрылся с места ДТП

Новости Беларуси. 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во дворе многоэтажки на Ташкентской водитель Opel заехал на тротуар, где в тот момент двигался маленький пешеход. Ребенка доставили в больницу – у него ушиб.