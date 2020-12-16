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В Минске Opel сбил 10-летнего ребёнка. Водитель скрылся с места ДТП

16 декабря 2020 16:31
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Новости Беларуси. 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске Opel сбил 10-летнего ребёнка. Водитель скрылся с места ДТП-1

Во дворе многоэтажки на Ташкентской водитель Opel заехал на тротуар, где в тот момент двигался маленький пешеход. Ребенка доставили в больницу – у него ушиб.

В Минске Opel сбил 10-летнего ребёнка. Водитель скрылся с места ДТП-4

Водитель с места ДТП скрылся. Позже сотрудники ГАИ установили возможного виновника. 37-летняя женщина была возвращена на место происшествия для разбирательства.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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