В Минске Opel сбил 10-летнего ребёнка. Водитель скрылся с места ДТП

Новости Беларуси. 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во дворе многоэтажки на Ташкентской водитель Opel заехал на тротуар, где в тот момент двигался маленький пешеход. Ребенка доставили в больницу – у него ушиб.
Водитель с места ДТП скрылся. Позже сотрудники ГАИ установили возможного виновника. 37-летняя женщина была возвращена на место происшествия для разбирательства.