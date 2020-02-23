Оранжевый уровень опасности в Беларуси. В 111 населённых пунктах отключалось электричество

Новости Беларуси. Сложные погодные условия 23 февраля в Беларуси. Из-за сильного ветра в стране объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сложные погодные условия 23 февраля в Беларуси. Из-за сильного ветра в стране объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За ночь в стране зафиксировано пять случаев падения деревьев, в результате чего повреждены легковые автомобили. Последствия устраняли работники МЧС.
Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Кроме того, энергетики сообщили, что в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов. Временно не работали более 400 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По прогнозам синоптиков, оранжевый уровень опасности в Беларуси сохранится и 24 февраля.