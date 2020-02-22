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Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

22 февраля 2020 15:07
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Синоптики предупреждают: на неделе ожидается дождь и мокрый снег. В понедельник страна окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с территории Швеции. Во вторник к нам придёт атмосферный фронт из Польши. А в середине недели сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю -1

Марина Грицкевич, исполняющая обязанности начальника отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Так как Атлантика не думает останавливать свой конвейер циклонов, то и последняя неделя февраля ничем особенно не будет отличаться от предыдущих дней месяца. Фронтальные разделы, колебания атмосферного давления, ветрено, много облаков и осадков. А самое главное, это высокие температуры для февраля месяца. Так, в середине недели максимумы составят от +3 до +10.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю -4

Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю -6

Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю -8

Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю -10

Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю -12

Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю -14

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич

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