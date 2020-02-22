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В Городокском районе мужчина погиб во время охоты

22 февраля 2020 11:35
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Новости Беларуси. В Городокском районе во время охоты в лесном массиве погиб мужчина. 

По информации Следственного комитета, вечером 21 февраля в милицию поступило сообщение о гибели 37-летнего гражданина в лесу. К месту происшествия была направлена СОГ. 

Изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами. Допрашиваются очевидцы, назначено проведение ряда экспертиз. 

Возбуждено уголовно дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 

Несколько месяцев назад в Ивьевском районе мужчина во время охоты на кабана выстрелил в напарника. 

Он был тяжело ранен – подробнее здесь

# Несчастный случай # происшествия

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