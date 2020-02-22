В Городокском районе мужчина погиб во время охоты

Новости Беларуси. В Городокском районе во время охоты в лесном массиве погиб мужчина.

По информации Следственного комитета, вечером 21 февраля в милицию поступило сообщение о гибели 37-летнего гражданина в лесу. К месту происшествия была направлена СОГ.

Изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами. Допрашиваются очевидцы, назначено проведение ряда экспертиз.

Возбуждено уголовно дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Несколько месяцев назад в Ивьевском районе мужчина во время охоты на кабана выстрелил в напарника.