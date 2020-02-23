В Минске ветер сорвал навес остановки. Он упал на пенсионерку

По информации МЧС, происшествие случилось 22 февраля. Часть навеса упала на женщину. Пенсионерка получила черепно-мозговую травму легкой степени и была госпитализирована.

Новости Беларуси. Из-за сильного ветра в Минске упала часть остановки на улице Одинцова.

В Беларуси из-за ветра были повреждены четыре легковушки – на них упали деревья. Эти инциденты случились в Волковысском, Минском, Борисовском и Червенском районах. В Гродно деревянный забор упал на автомобиль.

Сотрудники МЧС распиливали и убирали упавшие деревья.

По данным ГПО «Белэнерго» за минувшие сутки на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.