В Минске ветер сорвал навес остановки. Он упал на пенсионерку

Новости Беларуси. Из-за сильного ветра в Минске упала часть остановки на улице Одинцова.
По информации МЧС, происшествие случилось 22 февраля. Часть навеса упала на женщину. Пенсионерка получила черепно-мозговую травму легкой степени и была госпитализирована.
В Беларуси из-за ветра были повреждены четыре легковушки – на них упали деревья. Эти инциденты случились в Волковысском, Минском, Борисовском и Червенском районах. В Гродно деревянный забор упал на автомобиль.
Сотрудники МЧС распиливали и убирали упавшие деревья.
По данным ГПО «Белэнерго» за минувшие сутки на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
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