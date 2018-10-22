Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 октября из-за ветра

Новости Беларуси. В Беларуси на 23 октября объявлен оранжевый уровень ветра из-за сильного ветра.

По информации Белгидромета, во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории РБ пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет западный и юго-западный от 5 до 10 м/с, но порывы могут достигать 14 м/с. Во второй половине дня по юго-западу страны ветер усилится до 15-20 м/с.

Ночью похолодает до 0… +6°С, днём воздух нагреется до +5… +11 °С.

Стоит отметить, что 24 октября по юго-западу, ночью 25 октября почти по всей Беларуси, а утром и днём того же дня по юго-востоку страны возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

На предыдущей неделе мы рассказывали, что в Беларуси фиксируется потепление в 2 раза больше глобального.