Третьеклассник умер на уроке физкультуры в Быховском районе

Новости Беларуси. В Быховском районе ученик третьего класса умер на уроке физкультуры.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Быховский райисполком, происшествие случилось девятнадцатого октября. Мальчик скончался на уроке физкультуры в Лудчицком детском саду - средней школе во время бега.

Третьеклассник пробежал один круг, а затем упал. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть ребенка. Мальчик наблюдался у кардиолога из-за нарушения ритма сердца. Однако медики выдали ему справку о допуске на уроки физкультуры в мае нынешнего года.

Школьник жил в соседней деревне вместе с мамой и бабушкой. Его старшая сестра учится в Могилеве.

По факту смерти мальчика СК проводит проверку.