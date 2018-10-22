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Минчанин от скуки завёл себе кабана. На мужчину пожаловались соседи

22 октября 2018 13:00
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Новости Беларуси. В Минске в квартире дома по проспекту Пушкина проживает кабан. На владельца питомца пожаловались соседи.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратились сотрудники ЖЭС, которым нужна была помощь в обеспечении общественного порядка. Они собирались посетить указанную квартиру.  

По словам работников ЖЭС, жильцы одного из домов пожаловались, что у соседа живёт кабан, который мешает отдыхать.  

Прибывшие в квартиру сотрудники ЖЭС и правоохранители убедились, что на балконе у 45-летнего безработного мужчины обитает кабан. Хозяин парнокопытного пояснил, что ему было скучно жить одному, поэтому он купил на рынке питомца.  

Представители ЖЭС составили в отношении мужчины акт для его дальнейшего привлечения к административной ответственности.  

В начале октября мы рассказывали про ещё одного необычного питомца.  

Минчанин живёт с гусем и снимает с ним ролики для YouTube – здесь подробнее.  

# Домашние животные # происшествия

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