Ветеринар: жителя Барановичей ужалил скорпион

Новости Беларуси. Необычное происшествие в Барановичах. Мужчину в продуктовом магазине покусал скорпион.

В коробке с бананами экзотическое для наших широт паукообразное оказалось случайно. Скорее всего, скорпион выжил во время транспортировки и санитарной обработки продукции.



Сергей Николаев, начальник Барановичской городской ветеринарной станции (корреспонденту БЕЛТА):

По внешним признакам мы определили, что это скорпион. Его размер примерно 5-7 см, темного окраса с желтыми лапками. У зоологов запросили информацию, чтобы они подсказали, к какому конкретно виду он относится.

Как пишет региональное издание «Наш край», фотографию, на которой изображено животное, отправили биологу в Коста-Рику. И тот уверен:

жителя Барановичей ужалил действительно скорпион.

Напомним, инцидент произошел в Барановичах 30 ноября. Покупателя одного из магазинов города ужалил скорпион. Все произошло в момент, когда мужчина выбирал бананы.

Сутки мужчина находился в больнице. В течение этого времени состояние пациента было стабильным. На следующий день мужчину выписали. Его здоровью ничего не угрожает.