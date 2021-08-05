«67-летний мужчина скончался на месте». Подробности случившегося в музее Янки Купалы
Новости Беларуси. В столичном музее Янки Купалы при плановой проверке системы пожаротушения произошел выход углекислого газа. Есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До прибытия спасателей администрация музея эвакуировала работников, однако одному из них понадобилась госпитализация, еще один погиб от отравления газом. Трагедия произошла на цокольном этаже здания, где и находился пострадавший мужчина.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
По предварительной информации, утром 5 августа при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске произошел выход углекислого газа. В результате случившегося работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте происшествия. Следователи во взаимодействии с сотрудниками МЧС, Государственного комитета судебных экспертиз и милиции проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.
Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка.