Прямой эфир

«67-летний мужчина скончался на месте». Подробности случившегося в музее Янки Купалы

05 августа 2021 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столичном музее Янки Купалы при плановой проверке системы пожаротушения произошел выход углекислого газа. Есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До прибытия спасателей администрация музея эвакуировала работников, однако одному из них понадобилась госпитализация, еще один погиб от отравления газом. Трагедия произошла на цокольном этаже здания, где и находился пострадавший мужчина.

«67-летний мужчина скончался на месте». Подробности случившегося в музее Янки Купалы-1

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
По предварительной информации, утром 5 августа при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске произошел выход углекислого газа. В результате случившегося работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте происшествия. Следователи во взаимодействии с сотрудниками МЧС, Государственного комитета судебных экспертиз и милиции проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

«67-летний мужчина скончался на месте». Подробности случившегося в музее Янки Купалы-4

Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

# ЧП # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Сурганова автомобиль Smart насмерть сбил пешехода
05 августа 2021 14:40

На Сурганова автомобиль Smart насмерть сбил пешехода

В Минском районе во время уборки загорелось поле с пшеницей. Удалось сберечь 24 гектара площадей
05 августа 2021 14:36

В Минском районе во время уборки загорелось поле с пшеницей. Удалось сберечь 24 гектара площадей

​В музее Янки Купалы в Минске погиб человек от отравления газом
05 августа 2021 10:16

​В музее Янки Купалы в Минске погиб человек от отравления газом