«67-летний мужчина скончался на месте». Подробности случившегося в музее Янки Купалы

Новости Беларуси. В столичном музее Янки Купалы при плановой проверке системы пожаротушения произошел выход углекислого газа. Есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До прибытия спасателей администрация музея эвакуировала работников, однако одному из них понадобилась госпитализация, еще один погиб от отравления газом. Трагедия произошла на цокольном этаже здания, где и находился пострадавший мужчина.