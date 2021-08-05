На Сурганова автомобиль Smart насмерть сбил пешехода

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло на улице Сурганова. Под колесами авто погиб пешеход, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 56-летний мужчина переходил дорогу в разрешенном месте. В это время со стороны Якуба Коласа в сторону Леонида Беды двигалась легковушка Smart под управлением 38-летней женщины.

Столкновение произошло в районе дома № 44. Удар оказался настолько сильным, что разбилось даже лобовое стекло. От полученных травм мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка.