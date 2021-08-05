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На Сурганова автомобиль Smart насмерть сбил пешехода

05 августа 2021 14:40
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло на улице Сурганова. Под колесами авто погиб пешеход, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Сурганова автомобиль Smart насмерть сбил пешехода-1

По предварительной информации, 56-летний мужчина переходил дорогу в разрешенном месте. В это время со стороны Якуба Коласа в сторону Леонида Беды двигалась легковушка Smart под управлением 38-летней женщины.

Столкновение произошло в районе дома № 44. Удар оказался настолько сильным, что разбилось даже лобовое стекло. От полученных травм мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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