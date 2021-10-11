Операция «Арсенал». В Минске изъяли автомат Калашникова, который похитили 30 лет назад во время бандитского нападения

Новости Беларуси. Ручка-пистолет и похищенный 30 лет назад автомат. В МВД подвели итоги операции «Арсенал». Спецмероприятие проводилось с 4 по 8 октября. В течение пяти дней правоохранители не только проверяли условия хранения оружия, но и выявляли владельцев нелегального арсенала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативники ГУБОПиК обнаружили и изъяли автомат Калашникова. Он был похищен почти 30 лет назад у солдата одной из воинских частей во время вооруженного нападения. В Минске мужчина обратился в милицию и сдал пистолет в виде ручки, который долгое время хранил его отец. За нарушение сроков продления действия разрешения на ношение и хранение оружия 19 владельцев привлекли к административной ответственности, одного – за нарушение правил поставки на учет при изменении места жительства.

В целом из незаконного оборота изъято более 9 000 боеприпасов, 400 единиц зарегистрированного и больше 100 незарегистрированного оружия, в том числе огнестрельного.