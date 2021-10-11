В Крупском районе Nissan столкнулся с сеялкой. Водитель автомобиля госпитализирован

Новости Беларуси. За выходные, 9 и 10 октября, в результате ДТП семь человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из пострадавших – несовершеннолетний пешеход.

В Минском районе в поселке Мачулищи водитель за рулем Mercedes наехал на 15-летнего подростка. Он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия парень с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализирован.

В Крупском районе вечером 9 октября на 57-м километре автодороги Чашники – Бобр – Бобруйск возле деревни Ерошовка автомобиль столкнулся с сеялкой.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

9 октября около 19:30 на 57-м километре автодороги Чашники – Бобр – Бобруйск вблизи деревни Ерошовка Крупского района водитель 1994 года рождения, двигаясь на автомобиле Nissan Almera, совершил столкновение с сельскохозяйственной сеялкой, которую транспортировал трактор BELARUS под управлением механизатора 1975 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован.