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В Крупском районе Nissan столкнулся с сеялкой. Водитель автомобиля госпитализирован

11 октября 2021 14:30
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Новости Беларуси. За выходные, 9 и 10 октября, в результате ДТП семь человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из пострадавших – несовершеннолетний пешеход. 

В Крупском районе Nissan столкнулся с сеялкой. Водитель автомобиля госпитализирован-1

В Минском районе в поселке Мачулищи водитель за рулем Mercedes наехал на 15-летнего подростка. Он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия парень с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализирован.  

В Крупском районе Nissan столкнулся с сеялкой. Водитель автомобиля госпитализирован-4

В Крупском районе вечером 9 октября на 57-м километре автодороги Чашники – Бобр – Бобруйск возле деревни Ерошовка автомобиль столкнулся с сеялкой.  

В Крупском районе Nissan столкнулся с сеялкой. Водитель автомобиля госпитализирован-7

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:  
9 октября около 19:30 на 57-м километре автодороги Чашники – Бобр – Бобруйск вблизи деревни Ерошовка Крупского района водитель 1994 года рождения, двигаясь на автомобиле Nissan Almera, совершил столкновение с сельскохозяйственной сеялкой, которую транспортировал трактор BELARUS под управлением механизатора 1975 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован.  

В Крупском районе Nissan столкнулся с сеялкой. Водитель автомобиля госпитализирован-10

Кроме того, за два дня сотрудники ГАИ задержали почти 40 нетрезвых водителей и 80 бесправников.  

# Авария в Минской области # происшествия # Ирина Сапунова # Фотофакт

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