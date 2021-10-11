«Задержанным оказался 17-летний учащийся». В Минске подсчитывают ущерб от выходки пьяного лицеиста

Новости Беларуси. В выходные нетрезвый лицеист повредил 12 автомобилей на сельскохозяйственной ярмарке в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел на улице Есенина. Здесь 9 и 10 октября проходили осенние базары.
Новости Беларуси. В выходные нетрезвый лицеист повредил 12 автомобилей на сельскохозяйственной ярмарке в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел на улице Есенина. Здесь 9 и 10 октября проходили осенние базары.
Молодой человек разобрал торговую палатку, оторвал от ее каркаса металлическую трубу и стал наносить удары по припаркованным автомобилям. Его задержали очевидцы и передали сотрудникам Департамента охраны. Виновника происшествия доставили в Московское РУВД для разбирательства.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В результате хулиганских действий были повреждены две торговые палатки, холодильная витрина, а также 12 автомобилей. В настоящий момент сумма ущерба подсчитывается. Задержанным оказался 17-летний учащийся столичного профессионального лицея. Ранее к административной и уголовной ответственности минчанин не привлекался.
По данному факту Московским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.