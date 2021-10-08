В посёлке Колядичи пьяный водитель на BMW въехал в забор, 17-летний пассажир в больнице

Новости Беларуси. Авария в поселке Колядичи Минского района. 35-летний водитель, двигаясь на BMW по улице Центральной в направлении Спортивной, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате ДТП травмы получил 17-летний пассажир. Он госпитализирован. В автомобиле находились еще три человека, с ними все в порядке. Водитель и пострадавший пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Медицинское освидетельствование установило в выдыхаемом воздухе водителя почти 2 промилле алкоголя. По факту ДТП проводится проверка.