В Барановичском районе житель нашёл в лесу немецкие авиабомбы времён ВОВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель нашел немецкие авиабомбы.
По информации МВД, подозрительный металлический предмет был обнаружен во время прогулки в лесу.
Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель нашел немецкие авиабомбы.
По информации МВД, подозрительный металлический предмет был обнаружен во время прогулки в лесу.
Фото: МВД
На месте военнослужащими саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 были обнаружены три немецкие авиабомбы времен ВОВ – каждая по 250 кг.
Боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.
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