Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро

Новости Беларуси. Неизвестные разрисовали один из вагонов нового поезда «Штадлер» для минского метро. Фото художеств граффитистов попали в сеть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые поезда начали поставлять в Минский метрополитен в апреле 2019 года. На предприятии-изготовителе сообщили, что пострадал состав, который еще не задействован в перевозке пассажиров. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.

В милицию вечером 23 февраля обратился охранник завода в Дзержинском районе, где находился состав, и сообщил о случившемся.