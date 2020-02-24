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Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро

24 февраля 2020 15:31
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Новости Беларуси. Неизвестные разрисовали один из вагонов нового поезда «Штадлер» для минского метро. Фото художеств граффитистов попали в сеть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро-1

Новые поезда начали поставлять в Минский метрополитен в апреле 2019 года. На предприятии-изготовителе сообщили, что пострадал состав, который еще не задействован в перевозке пассажиров. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.

В милицию вечером 23 февраля обратился охранник завода в Дзержинском районе, где находился состав, и сообщил о случившемся.

Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро-4

Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро-6

Ущерб, который наносят граффитисты железнодорожному транспорту, измеряется миллионами. Такого художника как минимум могут привлечь к административной ответственности за умышленное повреждение имущества. Однако, если ущерб признают значительным, граффитиста может ожидать уголовная ответственность.

Ущерб измеряется миллионами. Граффитисты разрисовали новый поезд для минского метро-9

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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