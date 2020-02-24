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В Минске водитель BMW скрывался от ГАИ со скоростью 229 км/ч

24 февраля 2020 15:44
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Новости Беларуси. В Минске водитель хотел скрыться от ГАИ на скорости 229 километров в час.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 16 января водитель скрывался от дорожной милиции со скоростью 229 км/ч и игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Ночью 17 января разыскиваемый автомобиль BMW был обнаружен.  

В отношении водителя автомобиля составлены административные протоколы по ч.11 ст. 18.14 (4 протокола), ч.7 ст. 18.14 и ч.3 ст. 18.21 КоАП РБ, в соответствии с которыми мужчина подвергнут штрафу в размере 35 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на два года.  

Ранее 31-летний водитель уже попадал в поле зрения сотрудников ГАИ. Он находился за рулем Dodge Stealth и игнорировал требования правоохранителей об остановке, пытаясь скрыться от преследования. Однако мужчину задержали. Он был в состоянии наркотического опьянения.   

Тогда по совокупности правонарушений водитель был оштрафован на 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на пять лет.  

В конце ноября в Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ и получил крупный штраф (читать далее).  

# Милицейская погоня # происшествия

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