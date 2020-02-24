В Минске водитель BMW скрывался от ГАИ со скоростью 229 км/ч

Новости Беларуси. В Минске водитель хотел скрыться от ГАИ на скорости 229 километров в час.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 16 января водитель скрывался от дорожной милиции со скоростью 229 км/ч и игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Ночью 17 января разыскиваемый автомобиль BMW был обнаружен.

В отношении водителя автомобиля составлены административные протоколы по ч.11 ст. 18.14 (4 протокола), ч.7 ст. 18.14 и ч.3 ст. 18.21 КоАП РБ, в соответствии с которыми мужчина подвергнут штрафу в размере 35 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на два года.

Ранее 31-летний водитель уже попадал в поле зрения сотрудников ГАИ. Он находился за рулем Dodge Stealth и игнорировал требования правоохранителей об остановке, пытаясь скрыться от преследования. Однако мужчину задержали. Он был в состоянии наркотического опьянения.

Тогда по совокупности правонарушений водитель был оштрафован на 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на пять лет.