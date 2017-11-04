Они угрожали, говорили, что отрежут уши: в Витебске женщина избила 8-летнюю девочку за то, что та, якобы воровала игрушки

Новости Беларуси. Накануне произошедшего бабушка даже приходила жаловаться на дочь её родителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя в это время ребенок был далеко за городом. А месяц спустя женщина решила лично забрать у девочки потерянные игрушки. Со слов очевидцев ситуация выглядела именно так.

Анастасия Бут, СТВ:

Женщина схватила девочку, игравшую во дворе, и потащила ее не к маме – к себе домой. При этом как минимум дважды она ударила ее по голове. Давление на ребенка продолжилось и у подъезда. Причем в присутствии нескольких родственников той самой женщины. Остановить издевательства над сестрой удалось 12-летнему брату, который не испугался взрослых.

Каким-то чудом ему удалось забрать сестру и привести домой, вспоминает мама пострадавшей. Девочке было крайне плохо физически. Врачи констатировали черепно-мозговую травму. Моральное состояние – не лучше. Несколько дней ребенок вовсе молчал.

Алеся Борисевич, мама пострадавшей девочки:

Они угрожали. Говорили, если сейчас выйдет папа, тебе отрежет уши, ты истечешь кровью. Ребенок просто находился в таком стрессовом состоянии, что мы до сих пор все это переживаем.

Алёна Черникова, бабушка пострадавшей девочки:

Почему они не пришли и не привели ребенка домой, а тащили к себе домой? Для чего, надо было тащить в районе 700 метров через парк, через школьный двор. Зачем нужно было тащить ребенка к себе домой? Девочку! Для чего? Что они хотели там с ней сделать?

Двумя неделями ранее та самая женщина обвиняла дочь Алеси в воровстве игрушек у ее внучки. Правда, обвиняемая девочка в этом время находилась далеко за пределами города.

Юлия Лазаренко, старший помощник прокурора города Витебска:

Прокуратурой города Витебска в отношении 55-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 153 УК Республики Беларусь за причинение легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья. В настоящее время уголовное дело направлено в Витебский ГОСК для предварительного расследования.

Ольга Королёва, старший помощник прокурора города Витебска:

Преступление в отношении маленького ребенка совершила бабушка, имеющая также двоих несовершеннолетних детей в семье. Оказалось, что все члены семьи не работают в течение длительного времени, не оплачивают коммунальные услуги, образ жизни ведут асоциальный. Прокуратурой внесено предписание об изъятии детей из данной неблагополучной семьи.