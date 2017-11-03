В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты

Новости Беларуси. 30 октября в Узденском районе во время строительных работ погиб житель Могилевской области.
По информации СК, 32-летний мужчина упал с высоты. Инцидент произошел на территории агрокомплекса.
Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.
Было осмотрено место происшествия. Проводится расследование, ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства происшествия.
В середине октября на стройплощадке в Минске погиб рабочий – здесь подробнее.