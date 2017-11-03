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В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты

03 ноября 2017 16:11
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Новости Беларуси. 30 октября в Узденском районе во время строительных работ погиб житель Могилевской области.

По информации СК, 32-летний мужчина упал с высоты. Инцидент произошел на территории агрокомплекса.

Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты-1

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

Было осмотрено место происшествия. Проводится расследование, ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства происшествия. 

В середине октября на стройплощадке в Минске погиб рабочий – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Падение с высоты

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