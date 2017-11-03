В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты

Новости Беларуси. 30 октября в Узденском районе во время строительных работ погиб житель Могилевской области.

По информации СК, 32-летний мужчина упал с высоты. Инцидент произошел на территории агрокомплекса.

Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице.