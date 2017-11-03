Суд Витебска отменил приговор женщине по делу о домашних родах

Новости Беларуси. 3 ноября Витебский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении женщины, потерявшей ребенка во время домашних родов.

По информации руководителя пресс-службы Верховного суда Республики Беларусь Юлии Лясковой, приговор суда первой инстанции был отменен. Дело направлено на новое судебное разбирательство.

Мера пресечения женщине в виде подписки о невыезде оставлена без изменений.

Напомним, что в начале сентября Суд Железнодорожного района Витебска приговорил жительницу Петербурга к 6 месяцам лишения свободы.