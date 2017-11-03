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Суд Витебска отменил приговор женщине по делу о домашних родах

03 ноября 2017 13:59
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Новости Беларуси. 3 ноября Витебский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении женщины, потерявшей ребенка во время домашних родов.

По информации руководителя пресс-службы Верховного суда Республики Беларусь Юлии Лясковой, приговор суда первой инстанции был отменен. Дело направлено на новое судебное разбирательство.

Мера пресечения женщине в виде подписки о невыезде оставлена без изменений.

Напомним, что в начале сентября Суд Железнодорожного района Витебска приговорил жительницу Петербурга к 6 месяцам лишения свободы.

Мера пресечения заменена на подписку о невыезде, женщину освободили в зале суда – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Юлия Ляскова

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