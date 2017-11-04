ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль

Под Оршей столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. По предварительной информации водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. \

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части, а водитель грузовика оказался зажат. Спасатели освобождали пострадавшего с помощью специального инструмента. Он был доставлен в больницу. Другие участники ДТП серьезно не пострадали.