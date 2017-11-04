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ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль

04 ноября 2017 11:30
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Новости Беларуси. Обстоятельства  серьезного ДТП на трассе М8 выясняют сотрудники ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль-1

Под Оршей столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. По предварительной информации водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. \

ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль-3

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части, а водитель грузовика оказался зажат. Спасатели освобождали пострадавшего с помощью специального инструмента. Он был доставлен в больницу. Другие участники ДТП серьезно не пострадали.

ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль-5

ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль-7

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области

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