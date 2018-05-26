Белорусские правоохранители помогли раскрыть международную схему оборота наркотиков. Подробности резонансного дела

Новости Беларуси. Более 60 участников международного преступного сообщества и почти тонна изъятого гашиша. Гродненские правоохранители вместе с коллегами из пяти стран раскрыли схему крупного оборота наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мафия работала несколько лет. Поставки шли из Марокко. Беларусь – как транзитный коридор от стран Евросоюза в Россию. В деле были замешаны и жители Минской области.

Галина Буро, СТВ:

Эта международная антинаркотическая операция получила название «Пиренейский излом». Зарубежные СМИ ее уже называют крупнейшей за последнее десятилетие. Из Марокко через страны Евросоюза в Россию проходил канал поставки гашиша. Чтобы разрушить схему, правоохранители из нескольких стран работали бок о бок. Отправной точкой расследования стала Гродненская область. Год назад в Мостовском районе оперативники задержали автомобиль двух белорусов – жителей Слуцка и Солигорска. Газовый баллон они переделали под тайник. А там – около 70 свертков с веществом.

Андрей Лукша, начальник отдела специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области:

Дежурный эксперт-химик в кратчайшие сроки в ночное время провел исследование с целью установления природы вещества. Было установлено, что в одном из свертков находится опасное наркотическое средство – гашиш.

Эксперты подтвердили, что гашиш и в других свертках. Всего – более 35 килограммов на общую сумму 700 тысяч долларов. Разбираясь дальше, следователи и милиционеры поняли, что имеют дело с крупным международным наркобизнесом.

Игорь Черняк, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Гродненской области:

Было установлено, что данное наркотическое средство было получено в Республике Польша. Перевозилось в Республику Беларусь с целью дальнейшей поставки в Российскую Федерацию. Данная поездка являлась не первой.

Из Марокко наркотик доставляли в Испанию, затем через другие страны Евросоюза – транзитом через Беларусь. Конечная точка – Россия, Московская область.

Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД Беларуси:

Были установлены иные участники преступной группы международной, в которую входили граждане Молдовы и других стран. На сегодняшний день совместно проведенными мероприятиями полицейскими органами Молдовы, Российской Федерации и Королевства Испания установлено более 60 участников преступной группы, из незаконного оборота изъято более 800 килограммов гашиша. На данный момент задержаны более 20 фигурантов. В том числе руководители и лидеры наркомафии. Совместное расследование продолжается, устанавливаются и другие причастные лица.