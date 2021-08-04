Прямой эфир

Он фактически переполз со стороны Литвы. На границе погиб избитый до полусмерти иракец

04 августа 2021 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуация с мигрантами на литовской границе. Как сообщают информагентства, ночью белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони избитого до полусмерти иракца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он фактически переполз со стороны Литвы. На границе погиб избитый до полусмерти иракец-1

Он фактически переполз контрольно-следовую полосу со стороны Литвы. Человек умер на руках у наших пограничников. На теле жертвы следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

Напомним, литовская сторона в ночь с 2 на 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила новое печальное развитие.

Он фактически переполз со стороны Литвы. На границе погиб избитый до полусмерти иракец-4

О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, доложено Президенту. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке).

Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытии в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле главы государства.

# Беженцы # происшествия # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ещё и взяла кредит. Минчанка стала жертвой интернет-мошенников и лишилась 37 тысяч рублей
03 августа 2021 13:35

Ещё и взяла кредит. Минчанка стала жертвой интернет-мошенников и лишилась 37 тысяч рублей

В центре Минска 22-летнего парня насмерть сбил мусоровоз
03 августа 2021 13:18

В центре Минска 22-летнего парня насмерть сбил мусоровоз

На трассе в Дзержинском районе загорелся грузовик. Он перевозил 24 баллона с газом
03 августа 2021 13:16

На трассе в Дзержинском районе загорелся грузовик. Он перевозил 24 баллона с газом