Он фактически переполз со стороны Литвы. На границе погиб избитый до полусмерти иракец

Ситуация с мигрантами на литовской границе. Как сообщают информагентства, ночью белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони избитого до полусмерти иракца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он фактически переполз контрольно-следовую полосу со стороны Литвы. Человек умер на руках у наших пограничников. На теле жертвы следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

Напомним, литовская сторона в ночь с 2 на 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила новое печальное развитие.