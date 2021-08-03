Ещё и взяла кредит. Минчанка стала жертвой интернет-мошенников и лишилась 37 тысяч рублей

Новости Беларуси. Минчанка стала жертвой мошенников и лишилась 37 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одном из мессенджеров 64-летней женщине позвонил якобы работник службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке, что ее денежные средства под угрозой из-за действий мошенников. Женщину убедили в том, что она должна снять все деньги и положить их на счет в другом банке. Поверив злоумышленнику, пенсионерка еще и взяла кредит на сумму 5 800 рублей. Она также установила на свой телефон приложение удаленного доступа.

Таким образом, мошенники узнали реквизиты ее банковских карт, авторизовались в интернет-банкинге и стали дистанционно распоряжаться средствами потерпевшей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.