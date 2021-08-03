В центре Минска 22-летнего парня насмерть сбил мусоровоз

Новости Беларуси. 22-летний парень попал под мусоровоз во дворе на улице Интернациональной в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, около 5:00 грузовик МАЗ двигался задним ходом во дворе дома № 36 и сбил молодого человека. От полученных травм пешеход скончался на месте. Все обстоятельства ДТП уточняются.