Прямой эфир

Около микрорайона «Шабаны» Volkswagen сбил двух нетрезвых пешеходов

26 ноября 2019 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил пьяных пешеходов.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, утром 26 ноября на Смиловичском тракте Volkswagen совершил ДТП с участием пешеходов.  

Предварительно, за рулем автомобиля находился 21-летний минчанин. Он ехал по первой полосе со стороны поселка «Сосны» в сторону столицы. Рядом с микрорайоном «Шабаны» водитель сбил двух пешеходов – они шли по краю проезжей части в попутном направлении.  

Около микрорайона «Шабаны» Volkswagen сбил двух нетрезвых пешеходов -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Пострадали 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. Оба находились в нетрезвом состоянии, без фликера.  

На место ДТП выбыли сотрудники ГАИ, следователи, эксперты и медики. По факту аварии проводится проверка. Оба пострадавших госпитализированы.   

В конце ноября произошла авария на Партизанском проспекте.  

Водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу (читать далее). 

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек
26 ноября 2019 09:56

В Молодечненском районе столкнулись маршрутка и Renault. Пострадали девять человек

В Ивацевичском районе подросток под видом девушки вымогал у собеседника деньги в соцсетях
26 ноября 2019 07:36

В Ивацевичском районе подросток под видом девушки вымогал у собеседника деньги в соцсетях

В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома
25 ноября 2019 18:56

В Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома