Около микрорайона «Шабаны» Volkswagen сбил двух нетрезвых пешеходов

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил пьяных пешеходов.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, утром 26 ноября на Смиловичском тракте Volkswagen совершил ДТП с участием пешеходов.

Предварительно, за рулем автомобиля находился 21-летний минчанин. Он ехал по первой полосе со стороны поселка «Сосны» в сторону столицы. Рядом с микрорайоном «Шабаны» водитель сбил двух пешеходов – они шли по краю проезжей части в попутном направлении.