Около микрорайона «Шабаны» Volkswagen сбил двух нетрезвых пешеходов
Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил пьяных пешеходов.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, утром 26 ноября на Смиловичском тракте Volkswagen совершил ДТП с участием пешеходов.
Предварительно, за рулем автомобиля находился 21-летний минчанин. Он ехал по первой полосе со стороны поселка «Сосны» в сторону столицы. Рядом с микрорайоном «Шабаны» водитель сбил двух пешеходов – они шли по краю проезжей части в попутном направлении.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Пострадали 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. Оба находились в нетрезвом состоянии, без фликера.
На место ДТП выбыли сотрудники ГАИ, следователи, эксперты и медики. По факту аварии проводится проверка. Оба пострадавших госпитализированы.
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